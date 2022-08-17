مدرب البرازيل يردّ على تصريحات مبابي حيال تفوق كرة القدم الأوروبية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

رد مدّرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي على تصريحات سابقة لنجم فرنسا وباريس سان جرمان كيليان مبابي، حيال تفوق الكرة الأوروبية على تلك في أميركا الجنوبية.

ففي مايو الماضي، قال المتوج بكأس العالم مع منتخب فرنسا عام 2018 رداً على سؤال عن أبرز المرشحين للفوز بمونديال قطر نهاية العام الحالي إن "الأفضلية التي نملكها نحن الأوروبيون هي أننا نواجه بعضنا البعض دائماً، ولدينا مباريات على مستوى عالٍ مثل دوري الأمم على سبيل المثال".

وتابع "نصل إلى كأس العالم جاهزين، بينما البرازيل والأرجنتين لا تواجهان هذا المستوى من المنافسة في أميركا الجنوبية، كرة القدم ليست متطورة كما في أوروبا، لهذا السبب أبطال العالم الحديثون كانوا أوروبيين".

ورد تيتي في حديث الثلاثاء مع شبكة "إي أس بي أن برازيل" على تلك التعليقات مؤكدًا أن المنافسة في أميركا الجنوبية صعبة جدًا.

وقال في هذا الصدد "ربما يتحدث (مبابي) عن هذه المباريات في دوري الأمم أو الوديات الأوروبية، ولكن ليس تصفيات كأس العالم"، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجهها المنتخبات في أميركا الجنوبية لاسيما اللعب على مرتفعات عالية في بوليفيا ودرجات الحرارة المرتفعة ومواجهة منتخبات قوية كالأوروغواي.

وأضاف "عذرًا ولكن ليس لدينا أذربيجان لمواجهتها. ما من منافس يسهّل الأمور عليك. التصفيات هنا لديها درجة صعوبة أعلى بكثير من مرحلة المجموعات" في التصفيات الأوروبية.

وأثارت تصريحات مبابي انتقادات من أشخاص آخرين في أمريكا الجنوبية، أبرزهم زميله في سان جرمان ليونيل ميسي.

قال الارجنتيني في حديث مع "تيك سبورت": "تحدثنا عن ذلك مرات عدة في إسبانيا، عندما عدنا من التصفيات، قلنا لهم +لا تعرفون مدى صعوبة التأهل إلى كأس العالم إذا كان عليكم الذهاب إلى هناك، إلى مرتفعات، في الحرارة العالية، في فنزويلا".

فيما اقترح مهاجم الأوروغواي السابق سيباستيان "لوكو" أبرو أن يقوم مبابي بمزيد من "الأبحاث على ويكيبيديا".

ومنذ تتويج البرازيل في مونديال 2002، حققت أربعة منتخبات أوروبية اللقب في النسخ الأربع الاخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز