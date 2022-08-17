موعد المباراة الخيرية بين برشلونة ومانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة موعد المباراة الخيرية التي ستجمعه بمانشستر سيتي، بهدف مكافحة مرض التصلب الضموري العضلي.

وكان خوان كارلوس أونزوي حارس ومدرب برشلونة السابق، دعا منذ فترة لإقامة مباراة خيرية لصالح مرضى التصلب الجانبي الضموري، بعدما أصيب به.

وأعلن برشلونة ومانشستر سيتي من قبل، أن هناك مباراة ودية ستجمع بينهما وسيخصص دخلها كلياً لمكافحة هذا المرض.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي، أن مباراته الخيرية أمام مانشستر سيتي ستقام 24 أغسطس الجاري، بمعقل النادي الكتالوني "كامب نو".

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