أسعار تذاكر بطولة كأس العالم قطر 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022، التي تقام لأول مرة في بلد عربي، بالإضافة إلى إقامتها في فصل الشتاء بدلاً من الصيف.

وتبدأ منافسات كأس العالم 20 نوفمبر المقبل وتنتهي 18 ديسمبر 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسعار تذاكر كأس العالم 2022 التي ستباع عن طريق موقعه، بعملة الريال القطري.

وكانت المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس العالم بدأت يناير الماضي واستمرت حتى نهاية مارس، بنظام الاختيار العشوائي والبيع بأسبقية الحجز، وانطلقت المرحلة الثانية في بداية إبريل الماضي واستمرت حتى نهاية الشهر ذاته، وكانت بنظام الاختيار العشوائي، أما المرحلة الثالثة والأخيرة انطلقت يوليو الماضي وانتهت 16 أغسطس الجاري، بنظام أسبقية الحجز.

وتُباع أربع فئات من تذاكر بطولة كأس العالم 2022، وتخصص الفئات الأولى والثانية والثالثة للمشجعين من جميع أنحاء العالم، فيما تخصص الفئة الرابعة للمقيمين في دولة قطر، وقرر الاتحاد الدولي طرح تذاكر المشجعين من ذوي الهمم، بنفس سعر تذاكر الفئة الرابعة في كل المباريات.



وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور

الفئة الأولى 2250 ريال قطري

الفئة الثانية 1600 ريال قطري

الفئة الثالثة 1100 ريال قطري

الفئة الرابعة 200 ريال قطري

مباريات دور المجموعات

الفئة الأولى 800 ريال قطري

الفئة الثانية 600 ريال قطري

الفئة الثالثة 250 ريال قطري

الفئة الرابعة 40 ريال قطري

مباريات دور الـ 16

الفئة الأولى 1100 ريال قطري

الفئة الثانية 750 ريال قطري

الفئة الثالثة 350 ريال قطري

الفئة الرابعة 70 ريال قطري

مباريات الدور ربع نهائي

الفئة الأولى 1550 ريال قطري

الفئة الثانية 1050 ريال قطري

الفئة الثالثة 750 ريال قطري

الفئة الرابعة 300 ريال قطري

مباريات الدور نصف نهائي

الفئة الأولى 3480 ريال قطري

الفئة الثانية 2400 ريال قطري

الفئة الثالثة 1300 ريال قطري

الفئة الرابعة 500 ريال قطري

مباراة تحديد المركز الثالث

الفئة الأولى 1550 ريال قطري

الفئة الثانية 1100 ريال قطري

الفئة الثالثة 750 ريال قطري

الفئة الرابعة 300 ريال قطري

المباراة النهائية

الفئة الأولى 5580 ريال قطري

الفئة الثانية 3650 ريال قطري

الفئة الثالثة 2200 ريال قطري

الفئة الرابعة 750 ريال قطري

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