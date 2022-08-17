لتمسكه بإتمام الصفقة.. خطوة جديدة من مانشستر يونايتد مع دي يونغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يتمسك نادي مانشستر يونايتد بضم الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الجارية، لتدعيم صفوفه.

وكان مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع البلوغرانا لضم دي يونغ في الصيف الحالي، إلا أن المفاوضات لم تحسم مع اللاعب حتى الآن بسبب المقابل المادي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد يعمل في الوقت الحالي على إقناع دي يونغ بالانضمام إلى كتيبة الشياطين الحُمر، عن طريق رفع العرض المالي للاعب.

وأكدت الصحيفة أن رغبة دي يونغ بالبقاء في برشلونة تأتي بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب الهولندي، وتخوفه من الحصول على راتب أقل مع ناديه الجديد حال رحيله، وهو ما دفع مانشستر يونايتد لرفع العرض المالي المقدم له.

وقالت الصحيفة الإسبانية في وقت سابق، أن دي يونغ تحدث مع زملائه في برشلونة حول مستقبله، وأكد لهم اقترابه من مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد اتفق مع برشلونة على ضم دي يونغ في صفقة تقترب قيمتها من 70 مليون يورو، مشيرة إلى أن اللاعب الهولندي رفض في البداية الانتقال إلى الشياطين الحُمر إلا أنه بات أكثر انفتاحًا لقبول العرض والرحيل إلى أولد ترافورد.

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