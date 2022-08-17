أول تعليق من نونيز بعد واقعة «النطحة»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الأوروغوياني داروين نونيز لاعب ليفربول، على واقعة مباراة كريستال بالاس الأخيرة، التي تسببت في طرده.

وكان نونيز اعتدى على مدافع كريستال بالاس الدنماركي يواكيم أندرسن بدون كرة، ما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وتقدم نونيز باعتذار لجماهير ليفربول عن واقعة طرده، حيث نشر اللاعب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة أثناء خروجه من الملعب عقب الحصول على البطاقة الحمراء، وكتب عليها: "أعتذر لليفربول بأكمله.. سأعود لاحقاً".

وكانت مواجهة كريستال بالاس هي الأولى لنونيز على ملعب أنفيلد بقميص ليفربول، بعد انتقاله إلى صفوف الريدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادماً من بنفيكا البرتغالي.

ويعد نونيز ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يطرد خلال ظهوره الأول مع الريدز على ملعب أنفيلد، بعد الإنجليزي جون كول الذي تعرض للطرد أيضاً أمام أرسنال عام 2010.

يذكر أن مباراة ليفربول وكريستال بالاس انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وينتج عن طرد نونيز غيابه عن صفوف ليفربول خلال ثلاث مواجهات بالبريميرليغ، هي مانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل.

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