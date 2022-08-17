المنافسة الإنجليزية تشتعل على ضم أوباميانغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دخل نادي إنجليزي جديد، في سباق التعاقد مع الجابوني بيير أوباميانغ نجم برشلونة، خلال الصيف الحالي.

وارتبط اسم أوباميانغ بالرحيل عن برشلونة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع النادي الكتالوني، بعد الصفقات التي أبرمها البرسا.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد دخل في سباق التعاقد مع أوباميانغ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يري أن أوباميانغ سينجح في حل أزمته الهجومية، خاصة بعد البداية الهزيلة للشياطين الحُمر التي افتتحوا بها مشوارهم في البريميرليغ هذا الموسم.

ويحاول مانشستر يونايتد تحسين نتائجه في الدوري الإنجليزي، وإيجاد بديل مناسب حال رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتبر مانشستر يونايتد ليس النادي الإنجليزي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع أوباميانغ، بل ينافسه على الصفقة نادي تشيلسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتمسك فيه أوباميانغ بالبقاء مع برشلونة، رغم يقينه بأنه ليس الخيار الأول في الهجوم لمدرب الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز.

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