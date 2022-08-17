سببان يعطلان صفقة انتقال برنادو سيلفا إلى برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تواجه صفقة انتقال البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي إلى صفوف برشلونة، بعض الأزمات.

وارتبط اسم برناردو سيلفا بالانتقال إلى برشلونة، حيث أكدت تقارير عالمية أن اللاعب توصل لاتفاق مع النادي الكتالوني من أجل الانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن انتقال برناردو سيلفا إلى صفوف برشلونة قد يتعثر، حتى بعد تأكيدات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي باحتمالية رحيل اللاعب.

وأكدت الصحيفة، أن الأزمة الأولى تتمثل في المشاكل المالية لبرشلونة التي قد تقف حائلاً أمام إتمام الصفقة، خاصة أن النادي الكتالوني لم يسجل حتى الآن صفقته الجديدة جول كوندي، بسبب حاجته لخفض رواتب لاعبيه الكبار أو الاستغناء عن عدد من نجومه مثل فرينكي دي يونغ أو أوباميانغ حتى يتمكن من قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد، وكذلك إتاحة الفرصة للتعاقد مع برناردو سيلفا.

وشددت الصحيفة على أن الأزمة الثانية تتمثل في تمسك مانشستر سيتي بالحصول على 100 مليون يورو لبيع برناردو سيلفا، وهو المبلغ الذي لن يستطيع برشلونة دفعه خلال الوقت الحالي، للفوز بصفقة اللاعب البرتغالي.

يذكر أن برنادو سيلفا شارك مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم في عدد محدود من الدقائق، حيث لعب أمام ويست هام في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 12 دقيقة فقط، بينما شارك في مباراة السيتيسينز الأخيرة أمام بورنموث لمدة 25 دقيقة.

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