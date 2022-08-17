الحل عند مورينيو.. روما يستهدف ضم لاعب ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مازال موقف ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، غامضًا بشأن مستقبله مع الميرنغي.

ويرتبط أسينسيو بعقد مع ريال مدريد ينتهي الصيف المقبل 2023، ويبحث النادي الإسباني بيعه من خلال عرض مناسب.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، قد ينقذ أسينسيو من ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن البرتغالي المخضرم يرغب في التعاقد مع اللاعب استغلالا للعلاقة الطيبة التي تجمع بينهما، لتدعيم صفوف الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.

ويهدف مورينيو التعاقد مع أسينسيو من أجل تعويض الرحيل المحتمل لنيكولو زانيولو عن روما خلال الصيف الجاري، في ظل امتلاك الأخير لعرضين من توتنهام وتشيلسي.

ويدير أعمال مورينيو وأسينسيو نفس الوكيل، وهو ما قد يسهل من إجراءات صفقة انتقال اللاعب إلى روما.

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