الإعلام يجبر رونالدو للخروج عن صمته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد، عن صمته وعلق على الأخبار المتداولة مؤخراً بشأن رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن رونالدو أبلغ إدارة اليونايتد برغبته في الرحيل عن الشياطين الحُمر خلال الميركاتو الجاري، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي تعليق عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أكد رونالدو أنه سيكشف الحقائق خلال مقابلة قريبة.

وكتب رونالدو في تعليقه على إحدى المنشورات: "ستعرفون الحقيقة في مقابلة بعد أسبوعين، الإعلام يروي الأكاذيب عني".

وتابع: "هناك أكثر من 100 خبر عني في الأشهر الأخيرة بشأن هذه الشائعات، خمسة منها فقط صحيحة".

يذكر أن الصحف العالمية أكدت في وقت سابق أن رونالدو تم رفضه من قبل العديد من الأندية خلال الصيف الحالي، على رأسها تشيلسي وأتلتيكو مدريد وميلان وانتر ميلان وبايرن ميونخ.

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