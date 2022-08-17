«فيفا» يعلق عضوية الاتحاد الهندي

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق عضوية الاتحاد الهندي للعبة مما يعني أن البلاد «لا يمكنها حالياً» استضافة نهائيات كأس العالم للسيدات دون 17 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل.

وقال فيفا «قرّرنا تعليق عضوية الاتحاد الهندي، بسبب تأثير غير مبرّر من طرف ثالث». ويتخبط الاتحاد الهندي، بعد أن قرّر الرئيس السابق برافول باتيل البقاء في منصبه برغم انتهاء فترة ولايته. وصرّح بايتشونغ بوتيا قائد المنتخب الهندي السابق: «قرار فيفا قاس، لكنه فرصة لتصحيح نظامنا».

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