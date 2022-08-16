بعدما سبقتها وصلة مدح.. كلوب يوجه رسالة قاسية للاعب ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن لاعبه الأوروغوياني داروين نونيز كان أحد الأسباب في تعادل الريدز مع كريستال بالاس وخسارته لنقطتين جديدتين في مشواره بالدوري الإنجليزي.

وبدأ نونيز، أمس الإثنين، في التشكيل الأساسي لليفربول لأول مرة منذ قدومه إلى صفوف الريدز الصيف الجاري من بنفيكا البرتغالي، لكنه حصل على البطاقة الحمراء وتم طرده من المباراة في الدقيقة 57 بسبب نطحه مدافع الخصم يواكيم أندرسن، ليتسبب فعله في استكمال ليفربول لآخر نصف ساعة من المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وأنقذ الكولومبي لويس دياز ليفربول من الخسارة بعدما أدرك التعادل للريدز في الدقيقة 61، عقب تقدم كريستال بالاس في الدقيقة 32 بهدف عن طريق ويلفريد زاها، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.



وقال كلوب عقب نهاية المباراة: "نونيز خذل زملاءه، وكان فعله يستحق البطاقة الحمراء، نعم تم استفزازه، لكن لم يكن يتعين عليه الرد بهذه الطريقة".

وأضاف: "يجب أن يعلم أنه سيواجه معارك بدنية من هذا النوع لأن قلب الدفاع يقوم بهذا الأمر".

يأتي ذلك بعدما خرج كلوب قبل المباراة بساعات، ومدح نونيز ودافع عنه بقوة، بسبب الانتقادات التي وجهت له في لقاء الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي أمام فولهام، حيث قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "قبل خمسة أسابيع عندما بدأنا الموسم التحضيري وخاض نونيز مباراته الأولى، لم يظهر بشكل رائع للعالم الخارجي وليس بالنسبة لنا، لكن من الجنون سرعة الحكم على نونيز".

وأضاف: "تخيل لو قال أحد أنك في اليوم الأول من العمل لم تنجح عد إلى المنزل لا نريد رؤيتك مرة أخرى ولن تحصل على فرصة أخرى، هذا درب من الجنون في الحكم على الناس".

وواصل: "نونيز لاعب نشيط، وجيد جداً بالنسبة لنا، ولكن لا يمكنك أن تقول له عليك أن تعطيني 100% فوراً، لابد أن يأتي التطوير بشكل تدريجي، وهذا ما نقوم به في الوقت الحالي"؟

وتشير التقارير إلى غياب نونيز عن ثلاث مباريات لليفربول بسبب فعله مع مدافع كريستيال بالاس، وستكون هذه المباريات أمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل وبورنموث.

وتعرض نونيز للطرد مرة واحدة فقط في مسيرته، وذلك عام 2019 مع فريق ألميريا، وبات نونيز ثاني لاعب يطرد في ليفربول خلال ظهوره الأول على ملعب أنفيلد بعد جو كول أمام أرسنال عام 2010.

يذكر أن ليفربول سقط في فخ التعادل أيضاً في مباراته الافتتاحية أمام فولهام بالدوري الإنجليزي حيث انتهى اللقاء 2/2، في حين حصد مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي على العلامة الكاملة حتى الآن بفوزه على وست هام 0/2 وبورنموث 0/4.

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