ميسي "يغدق" على بن زيمة ويرشّحه لـ "الذهب"

المصدر: البيان

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رشح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم ريال مدريد، للفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2022، بحسب موقع "إسبانيا بالعربي"

واستبعد ميسي من قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، التي توج بها من قبل 7 مرات، لأول مرة منذ العام 2006.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أول أمس الأحد، تصريحات لـ ”البرغوث” حول الأجدر بالكرة الذهبية، حيث قال: “أعتقد أنه لا توجد شكوك هذا العام.. من الواضح أن بن زيمة قضى موسما رائعا”.

وأضاف: “لقد أنهى الموسم بتحقيق لقب دوري الأبطال، حيث كان أساسيا منذ دور الـ 16 وما بعده في كل مباراة.. لا أعتقد أن هناك شكوكا هذا العام”.

وختم ميسي: “بالإضافة إلى أرقامه في دوري أبطال أوروبا، كان بن زيمة بلا شك أفضل لاعب بالدوري الإسباني أيضا، في الموسم الماضي”.

وتذهب معظم الترشيحات لبن زيمة، منذ نجاحه في قيادة الريال للفوز بدوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 14 في تاريخ النادي الملكي.

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