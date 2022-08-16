غرف متهالكة وملعب متواضع.. الجماهير تشفق على سواريز بسبب ليفربول (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خاض نادي ناسيونال بقيادة مهاجمه لويس سواريز، مباراة أمام فريق ليفربول الأوروغواياني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروغواي، وانتهت لصالح رفاق سواريز بهدف نظيف.

وكان لويس سواريز عاد إلى نادي ناسيونال خلال الأسابيع الماضية، بعد مرور 16 عامًا على رحيله، حيث خرج منه إلى نادي خرونينغن الهولندي، ثم أياكس، ومنه إلى أندية أخرى، قبل أن يصل إلى محطة أتلتيكو مدريد الذي رحل عنه هذا الصيف، بعدما ساهم مع الأخير في التتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2021/2020، ونجح في تسجيل 21 هدفاً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لغرف الملابس الخاصة بنادي ليفربول الأوروغواياني، وأبدوا دهشتهم بعدما أظهر مقطع الفيديو حالتها المتهالكة، ما يؤكد ضعف الإمكانيات المادية لهذا الفريق، لكن في نفس الوقت ظهر سواريز يتعامل مع الأمر بشكل طبيعي، نتيجة إدراكه لمحدودية قدرات الأندية المنافسة في الدوري الأوروغواي.

وأشفقت الجماهير على حال سواريز الذي كان يخوض المباريات بأفضل الملاعب في العالم، حتى أصبح خصومه بحالة النادي المتواضع الذي يطلق عليه نفس اسم نادي ليفربول الإنجليزي العريق، ولكن مع فارق التاريخ والإمكانيات.

وأقيمت مباراة نادي ناسيونال أمام ليفربول الأوروغواياني، على ملعب بليفيردي التاريخي بالعاصمة مونتيفيديو، وهو الملعب الذي تأسس عام 1909 ويتسع لحضور 10 آلاف متفرج، لكنه يحتوي على 7 آلاف مقعد فقط، فيما يتابع باقي الحضور المباراة من الوضع واقفاً.

ويحتل نادي ناسيونال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأوروغواي برصيد 6 نقاط جمعها من 3 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن ريفر بليت صاحب الصدارة، بينما يأتي ليفربول الأوروغواياني في المركز الرابع عشر برصيد نقطة من نفس عدد المباريات، في المسابقة التي يتنافس فيها 16 فريقاً.

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