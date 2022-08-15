ليفربول vs كريستال بالاس.. صلاح يقف على عتبة التاريخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تنتظر الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، إنجازات جديدة وأرقام قياسية، خلال مباراة كريستال بالاس، اليوم الإثنين، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك حال نجاحه في هز شباك الخصم.

ويبحث صلاح عن التسجيل لمواصلة تحقيق الإنجازات والأرقام القياسية ببطولة الدوري الإنجليزي، كما هو معتاد من اللاعب المصري خلال السنوات الأخيرة، وفي حال تسجيل صلاح لهدف أمام كريستال بالاس سيعادل رقم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، كثاني أكثر هدافي الريدز في الدوري الإنجليزي بالمسمى الحديث، حيث سيصل إلى الهدف رقم 120، وحال تسجيله لهدفين سينفرد صلاح بالصدارة.

ويمتلك صلاح 7 أهداف و6 تمريرات حاسمة خلال 10 مواجهات جمعته أمام كريستال بالاس، وحقق الفوز في 9 مباريات منها، وانتهى لقاء واحد بخسارته.

وكانت آخر مواجهة جمعت صلاح بكريستال بالاس الموسم الماضي 2022/2021، ونجح في تسجيل هدفاً وصناعة آخر، وانتهى اللقاء لصالح ليفربول بثلاثية نظيفة.

المفارقة أن صلاح منذ انتقاله إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي، رغم تحقيقه العديد من الألقاب والإنجازات الفردية.

الموسم الأول لصلاح مع ليفربول 2018/2017، التقى فريقه بالجولة الثانية مع كريستال بالاس، وانتهت المباراة بفوز الريدز 0/1، وأحرز الهدف وقتها السنغالي ساديو ماني، وفي الموسم التالي 2019/2018 التقى ليفربول في الجولة الثانية مع كريستال بالاس أيضاً، وانتهت المباراة بفوز رفاق صلاح 0/2، سجلهما ماني وجيمس ميلنر.

موسم 2020/2019 التقى ليفربول مع ساوثهامتون في الجولة الثانية، وفاز الأحمر 1/2، سجلهما ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وفي الموسم التالي 2021/2020 التقى ليفربول مع تشيلسي في الجولة الثانية، وفاز الريدز 0/2، وسجل الهدفين ساديو ماني، أما في الموسم الماضي 2022/2021 التقى ليفربول في الجولة الثانية مع بيرنلي وفاز ليفربول 1/2، وجاء هدفي الريدز عن طريق ديوغو جوتا وساديو ماني.

وتشير نتائج المباريات المذكورة إلى أن صلاح لم ينجح في التسجيل مع ليفربول مطلقاً خلال مباريات الجولة الثانية، في الوقت الذي نجح زميله السابق ماني في التسجيل بكل لقاءات الأسبوع الثاني، فهل رحيل الأخير وانضمامه إلى صفوف بايرن ميونخ، سيمنح صلاح فرصة التألق وفك النحس الذي يلازمه في هذه الجولة؟

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