الحالة النفسية تجبر رونالدو على العُزلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بحالة سيئة بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الشياطين الحُمر أمام برينتفورد برباعية نظيفة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن كريستيانو رونالدو زاد وضعه سوءًا بسبب الخسائر المتتالية التي يتلقاها مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم، سواء أمام برايتون في الجولة الأولى، أو برينتفورد في الجولة الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو أصبح مشحوناً تجاه اليونايتد للدرجة التي جعلته يتخذ قرارًا بالعزلة، نتيجة الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو أصبح يتناول طعامه بمفرده في النادي بعيداً عن زملائه، دون رغبته في التعامل مع أحد.

وشددت الصحيفة على أن مازاد من سوء حالة رونالدو، التقارير الأخيرة التي جاءت على شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد هدد اللاعب بفسخ عقده، حال ظلت رغبته واضحة في الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي.

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