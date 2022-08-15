كلوب: حالة واحدة تمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن إمكانية تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد خسارة اللقب في الموسم المنقضي لصالح مانشستر سيتي، رغم استمرار المنافسة بينهما حتى الجولة الأخيرة من عمر البريميرليغ، ولكن في النهاية نجح السيتيسينز في انتزاع اللقب بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، عن إمكانية تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي: "إذا أردنا حصد لقب الدوري، علينا الفوز على مانشستر سيتي".

وتابع: "الفوز على السيتي في مباراة على الأقل هذا الموسم سيكون مفتاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي".

وتحدث كلوب عن داروين نونيز مهاجم ليفربول وسرعة الحكم عليه خلال الفترة الماضية من جانب بعض الجماهير، قائلاً: "قبل خمسة أسابيع عندما بدأنا الموسم التحضيري وخاض نونيز مباراته الأولى، لم يظهر بشكل رائع للعالم الخارجي وليس بالنسبة لنا، لكن من الجنون سرعة الحكم على نونيز".

وأضاف: "تخيل لو قال أحد أنك في اليوم الأول من العمل لم تنجح عد إلى المنزل لا نريد رؤيتك مرة أخرى ولن تحصل على فرصة أخرى، هذا درب من الجنون في الحكم على الناس".

وواصل: "نونيز لاعب نشيط، وجيد جداً بالنسبة لنا، ولكن لا يمكنك أن تقول له عليك أن تعطيني 100% فوراً، لابد أن يأتي التطوير بشكل تدريجي، وهذا ما نقوم به في الوقت الحالي"؟

وعن إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قال كلوب: "تلقى معاملة مماثلة عندما خسر السيتي من ليفربول في كأس الدرع الخيرية، إنه أمر مضحك أيضاً، فزنا على السيتي في الأسبوع السابق للموسم وكان الجميع يتساءل، هل سيسجل هالاند؟".

وبخصوص الإصابات التي يعاني منها بعض لاعبي ليفربول، قال كلوب: "مازال مركز خط الوسط يعاني بسبب إصابات اللاعبين، إذا كان هناك لاعباً مناسباً وفرصة بالنسبة لنا سنتجه للتعاقد معه، لكنني لا أرى ذلك، ولا يبدو أن شيئاً ما سيحدث، سعيد بقوة فريقي لكن في نفس الوقت نعاني من الإصابات".

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