ماجواير يتلقى صدمة قوية من زملائه في مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد، صدمة قوية من زملائه بالفريق الإنجليزي.

ورفض لاعبو مانشستر يونايتد، مواصلة ارتداء ماجواير لشارة قيادة الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحفي الإنجليزي سامويل لوكارست، فإن لاعبي مانشستر يونايتد أبدوا رفضهم لقرار مدرب الفريق إريك تين هاغ، بشأن احتفاظ هاري ماجواير بشارة القيادة لمانشستر يونايتد.

وأشار لوكارست إلى أن المستوى الذي يقدمه ماجواير خلال الفترة الأخيرة رفقة اليونايتد والانتقادات التي توجه له طوال الفترة الماضية، دفع زملائه لرفض فكرة أحقيته بحمل شارة قيادة الشياطين الحُمر.

ويعاني مانشستر يونايتد من أزمات في الموسم الجديد، بعدما تعرض لخسارتين متتاليتين من برايتون بهدفين مقابل هدف، وبرينتفورد برباعية نظيفة، في أول جولتين ببطولة الدوري الإنجليزي.

وفي سياق متصل، أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد هدد لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو بفسخ تعاقده، إذا استمر في التلميح برحيله عن اليونايتد.

وأشارت بعض التقارير إلى أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب تراجع مستوى فريقه طوال الفترة الماضية، فضلاً عن شعوره بخيبة أمل كبيرة تجاه طموحات الفريق.

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