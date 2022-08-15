الإمارات تجمع بين صلاح وميسي في مباراة مرتقبة.. تعرف على موعدها

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تجمع مباراة منتخب مصر الودية مع الأرجنتين، نجمي كرة القدم، الدولي المصري محمد صلاح قائد الفراعنة، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانغو.

وكشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، موعد المباراة الودية بين مصر والأرجنتين، في إطار استعدادات الأخير لمنافسات كأس العالم 2022، التي تنطلق 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، وتستضيفها دولة قطر.

وقال الكومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري أحمد موسى على قناة "صدى البلد" الفضائية، مباراة منتخب مصر والأرجنتين ستقام أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن يتحدد الملعب المستضيف للمباراة في وقت لاحق.

وتابع: "المنتخب البلجيكي أيضاً يرغب في خوض مباراة ودية مع مصر".

وعن بطولة الدوري المصري، قال الكومي: "الموسم الجديد يبدأ 16 أكتوبر وينتهي 30 يونيو المقبل، وفقاً لأجندة لجنة المسابقات".

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