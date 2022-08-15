شراكة بين «بين سبورتس» و«تويتر» استعدادًا لكأس العالم 2022

المصدر: البيان

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أبرمت مجموعة بين الإعلامية، وقناتها الرياضة الرائدة بين سبورتس، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شراكة استراتيجية مع شركة تويتر، ستعمل بموجبها بين على تزويد الشركة بمحتوى رياضي خاص للحدث الكروي الأكبر في العالم، الذي ستستضيفه قطر 20 نوفمبرالمقبل.

وستشارك بين سبورتس المحتوى الرياضي الخاص مع الجماهير الإقليمية عبر تويتر، بهدف تسليط الضوء على أهم لحظات المباريات طوال مدة البطولة، وكذلك منح العلامات التجارية والمسوقين إمكانية المشاركة من خلال فرص الرعاية التي تطرحها منصة Twitter Amplify، وتشمل الشراكة مجموع 320 فيديو، حيث ستحظى كل مباراة على لقطات من المحتوى المميز وملخص واحد لأهم الأحداث بالإضافة إلى مقطع تحليلي من داخل ستوديوهات بين، والتي سيتم مشاركتها على الحساب الرسمي للقناة على تويتر.

وبهذه المناسبة قالت كندة إبراهيم، رئيسة الشراكات الإعلامية لدى شركة تويتر في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: "لقد شهدنا ارتفاعاً بنسبة 74% في المعدل الشهري لحجم تداول المحتوى الخاص بكرة القدم بين مرتادي المنصة مقارنة بالأشهر الـ 12 الماضية، فعلى سبيل المثال سجلت المملكة العربية السعودية وحدها خلال هذا العام ما يزيد عن 53 مليون تغريدة حول كرة القدم حتى الآن".

وأضافت: "نحن ندرك حجم الجمهور الكبير من حول العالم الذي يبدي اهتمامًا كبيراً بالمحتوى الرياضي على تويتر، وانطلاقاً من إثارة الحماس لدى المشجعين، وصولاً إلى ملاقاتهم في مواطنهم، تعد تويتر المنصة الأفضل لمتابعة الأحداث الكبرى المتداولة عالمياً، مباشرة من مكان حدوثها، ومن خلال عملنا مع الناقل الأكبر للمحتوى الرياضي في المنطقة، نتطلع بشغف نحو تقديم تغطية فورية لأبرز لحظات المباريات ووضعها بين أيدي المشجعين الذين يساهمون في خلق أجواء من الإثارة وبناء مجتمع تفاعلي حول الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم".

من جهته قال السيد فيصل محمود الرئيسي، مدير إدارة الإعلام الرقمي لدى بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "باعتبارنا أحد الجهات الإعلامية الرسمية الرائدة الموكلة بثّ بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستعمل فرقنا من المواهب المميزة على مدار الساعة لتقديم أفضل المحتويات والتغطيات الإعلامية الرياضية، من خلال أحدث التكنولوجيات المتطورة، بهدف توفير تجارب مشاهدة استثنائية لكافة المشجعين، كما يسرنا التعاون مع شركة تويتر لتعزيز تغطية هذا الحدث التاريخي، وبذل الجهود الوفيرة للمساهمة في صنع ذكريات خالدة في أذهان ملايين المتابعين في جميع أنحاء المنطقة".

وكانت تويتر عقدت شراكة مع شركة GWI لإجراء بحث ميداني بهدف تكوين صورة واضحة حول آراء المستخدمين تجاه بطولة كأس العالم قطر 2022 حيث تواصلت الشركة مع ما يزيد عن 12000 شخص في 12 سوق مختلفة، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأظهرت الدراسة أن ما يزيد عن 261 مليون مستخدم على منصة تويتر يتابعون ما لا يقل عن متحدّث أو مزوّد رئيسي واحد للمحتوى الخاص بكرة القدم، وأن 72% من مستخدمي تويتر يثنون على مدى جاذبية المحتوى الرياضي المتداول ما يعكس قيمة مشاركة المحتويات الخاصة بكرة القدم عبر المنصة.

وبينما أظهرت النسب بأن 78% من مشجعي كأس العالم على تويتر يرون أن المنصة تحتوي على محتويات رياضية فريدة، فإن الشراكة مع بين سبورتس ستساهم بحفاظ تويتر على مكانه كموطن لأخبار كرة القدم.

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