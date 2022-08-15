توخيل يكشف سبب المشادة مع كونتي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي على المشادة التي نشبت بينه وبين الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، على هامش مباراة الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت أحداث الشوط الثاني من لقاء تشيلسي وتوتنهام على ملعب ستامفورد بريدج مشادة قوية بين توخيل وكونتي، بعدما قام مدرب توتنهام باستفزاز توخيل واحتفل في وجهه بعد هدف التعادل لفريقه.

وما زاد من الأزمة بينهما، توجه توخيل لمصافحة كونتي عقب انتهاء المباراة إلا أن مدرب توتنهام لم ينظر في عين مدرب تشيلسي مما آثار غضب الأخير واعتبره عدم احترام، لتشتد الأمور سوءًا بينهما، إلا أن أمن الملعب تدخل وفك الاشتباك وخرج الثنائي من بالبطاقة الحمراء بقرار من الحكم.

وقال توخيل في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "أعلم جيداً أننا عندما نتصافح فيجب علينا النظر في أعين بعضنا البعض، ولكن كونتي كان له رأي آخر، كثير من الأمور لم تكن ضرورية ودائماً ما تأخذ أكثر من حجمها".

وأضاف: "ما حدث أمراً طبيعياً، في كرة القدم الإنجليزية كان هناك تنافس على أرض الملعب ولكن لم يحدث أي شيء سيء في النهاية".

وعن احتفاله المثير بعد هدف جيمس الثاني في شباك توتنهام قال توخيل: "كانت فرحة طبيعية، وفي منتصف الاحتفال اعتقدت أنه لا ينبغي فعل ذلك لأن بعض الأشخاص قد يفهمون الأمور بشكل خاطئ".

وعن المباراة، قال توخيل:" تشيلسي قدم مباراة رائعة للغاية، كنا نستحق الفوز، وكان يجب إلغاء هدفي توتنهام، الهدف الأول كان خطًأ واضحاً لصالح كاي هافيرتز، واللعب استمر والهدف الثاني كان ريتشارلسون متسللاً".

وأتم: "نتأسف للجميع لعدم تحقيق نتيجة الفوز التي كنا نستحقها، دخلنا المباراة بهدف الفوز ولكن النهاية لم تكن مثالية".

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