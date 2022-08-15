البايرن يحقق الفوز الثاني في «بوندسليغا»

المصدر: (برلين - د ب أ)

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حقق بايرن ميونخ فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب تغلبه على فولفسبورغ 2 / صفر، أمس، ضمن منافسات المرحلة الثانية من المسابقة.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ورفع بايرن ميونخ، الذي بدأ الموسم بفوز كبير على آينتراخت فرانكفورت 6 /1، رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

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