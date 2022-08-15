ميسي يعود للتألق في الدوري الفرنسي

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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لفت الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار بأداء مبشر مع فريقه باريس سان جيرمان، بعدما ساهم في فوز فريقه في المباراة الثانية على التوالي في الدوري الفرنسي على فريق مونبيليه بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية للمسابقة.

وفي المباراة أيضاً ظهر الثنائي نيمار وكليان مبابي بمستوى متميز، وأحرز الأول هدفين في الخماسية، بينما سجل اللاعب الفرنسي هدفاً، إضافة لهدف سجله اللاعب ريناتو سانشيز، وسجل الهدف الأول لفريق العاصمة الفرنسية المالي فالايي ساكو (39 خطأ في مرماه)، فيما أحرز التونسي وهبي الخزري الهدف الأول لمونبلييه (58)، وأضاف الثاني اللاعب شانتو في الدقيقة 90.

واستهل سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لفرنسا بفوز ساحق على كليرمون 5-صفر الأسبوع الماضي.

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