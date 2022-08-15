اليونايتد.. حاجة إلى «قلب مفتوح»

المصدر: مانشستر - أ ف ب

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احتاج المدرب الهولندي إريك تن هاغ إلى مباراتين رسميتين فقط ليكتشف عن كثب عمق الأزمة التي يمر بها فريقه الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ اعتزال مدربه الأسطوري الإسكتلندي أليكس فيرغوسون عام 2013.

وبعد هذه البداية الكارثية للموسم الجديد، تبدد سريعاً أي أمل بمستقبل جديد مشرق بقيادة المدرب السابق لأياكس أمستردام الذي أدرك سريعاً ما عناه سلفه الألماني رالف رانغنيك بعد مباراته الأخيرة كمدرب مؤقت للفريق، حين قال إن يونايتد بحاجة إلى «عملية قلب مفتوح» وإلى استقدام ما يصل إلى عشرة لاعبين جدد من أجل محاولة تحسين الموقع السادس الذي حل فيه.

واصطدم تن هاغ بالواقع المرير الذي يعيشه بطل الدوري 20 مرة، وذلك بخسارته المباراتين الأوليين للموسم الجديد من «بريميرليغ»، الأولى على أرضه ضد برايتون 1-2 والثانية السبت في ملعب برنتفورد برباعية نظيفة سجلها الأخير في الدقائق الـ36 الأولى.

كانت خسارة أول من أمس التي حصلت بوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية، موجعة.

ومع وصول الدوري إلى مرحلته الثالثة، عجز يونايتد حتى الآن عن استقدام أكثر من ثلاثة لاعبين جدد هم الدنماركي كريستيان إريكسن، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس والهولندي تيريل مالاسيا، وجميعهم أسماء غير قادرة على تحقيق الثورة المرجوة.

وعوضاً عن خطف الأضواء بتعاقدات من العيار الثقيل، تصدر يونايتد العناوين لصفقات لم تحصل، والحديث هنا عن لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ الذي توصل فريقه برشلونة الإسباني لاتفاق من النادي الإنجليزي بشأنه لكن لاعب أياكس السابق رفض الانتقال إلى «أولد ترافورد»، ورونالدو الذي تقدم بطلب الرحيل عن النادي لكن الأخير رفض تسريحه.

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