فوز لاتسيو على بولونيا وفيورنتينا على كريمونيزي بالدوري الإيطالي

المصدر: وام

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انتزع لاتسيو فوزا ثمينا 2-1 على بولونيا اليوم الأحد في افتتاح مسيرة الفريقين بالدوري الإيطالي لكرة القدم ، كما شهدت الجولة الأولى من المسابقة فوز فيورنتينا على كريمونيزي 3-2 .

وبدأ بولونيا التسجيل في المباراة من ضربة جزاء سجلها ماركو أرناوتوفيتش ، ولكن الفريق تعرض لطرد لاعبه أداما سومورو في نهاية الشوط لنيله الإنذار الثاني في اللقاء.

واستغل لاتسيو تقوقه العددي في الشوط الثاني، وقلب النتيجة لصالحه بهدفين جاء الأول عن طريق النيران الصديقة بتوقيع لورنزو دي سيلفستري لاعب بولونيا بالخطأ في مرمى فريقه فيما جاء الثاني عن طريق شيرو إيموبيلي.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة ، حرم فيورنتينا ضيفه كريمونيزي الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم من حصد النقطة الأولى له في المسابقة وانتزع فوزا ثمينا عليه 3-2 بفضل هدف في الوقت بدل الضائع للمباراة.

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