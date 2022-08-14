بعد غيابه عن القائمة لأول مرة.. ميسي يُعلن هوية اللاعب الأحق بالكرة الذهبية 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، عن هوية اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وفي تصريحاته لقناة "Tyc Sports" الأرجنتينية، قال ميسي أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، هو الأحق بالحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا العام، نظراً لما قدمه على مدار الموسم المنقضي.

وقال ميسي: "أعتقد أنه لا توجد شكوك حول هوية الفائز بالكرة الذهبية هذا العام، بنزيما قدم موسماً رائعاً، وأنهاه برفع لقب دوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "بنزيما شارك أساسياً مع ريال مدريد من دور الـ 16 في دوري الأبطال، وكان مؤثراً للغاية، لذلك لا أعتقد أن هناك شكوك حول فوزه بالجائزة".

وكان بنزيما سجل مع ريال مدريد خلال الموسم المنقضي 44 هدفاً في كل البطولات، وصنع 15 هدفاً خلال 46 لقاء خاضه مع الميرنغي، كما قاد الريال لتحقيق لقب دوري الأبطال والدوري الإسباني والسوبر الإسباني وأخيراً السوبر الأوروبي.

يذكر أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أعلنت، الجمعة الماضي، قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تمنح سنوياً لأفضل لاعب في العالم، ولم تشهد القائمة المكونة من 30 لاعباً تواجد ميسي، وتُعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2005 التي تشهد غياب النجم الأرجنتيني عن قائمة المرشحين على جائزة الكرة الذهبية، بعدما سبق وظهر في الـ 17 نسخة السابقة.

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، كالتالي:

1- ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

3- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

4- لويس دياز (ليفربول)

5- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - برشلونة)

6- مايك ماينيان (ميلان)

7- هاري كين (توتنهام)

8- داروين نونيز (ليفربول)

9- فيل فودين (مانشستر سيتي)

10- ساديو ماني (ليفربول - بايرن ميونخ)

11- تيبو كورتوا (ريال مدريد)

12- رافائيل لياو (ميلان)

13- محمد صلاح (ليفربول)

14- كريستوفر نكونكو (لايبزيج)

15- جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

16- رياض محرز (مانشستر سيتي)

17- هيونغ مين سون (توتنهام)

18- كاسيميرو (ريال مدريد)

19- فابينيو (ليفربول)

20- كريم بنزيما (ريال مدريد)

21- سيباستيان هالر (أياكس أمستردام)

22- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

23- أنطونيو روديجر (ريال مدريد - تشيلسي)

24- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

25- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

26- دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

27- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

28- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

29- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

30- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي - (بروسيا دورتموند)

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