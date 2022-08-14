بالتصويت.. لاعبو مانشستر سيتي يختارون قادة السيتيسينز

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اختار لاعبو مانشستر سيتي قادة الفريق الإنجليزي خلال الموسم الجديد، حيث اتفقوا على منح زميلهم إيلكاي غوندوغان شارة القيادة، على أن يصبح القائد الثاني هو النجم البلجيكي كيفين دي بروين.

وجاء اختار غوندوغان ودي بروين بتصويت اللاعبين وأفراد الجهاز الفني لمانشستر سيتي، بقيادة بيب غوارديولا المدير الفني.

وبحسب صحيفة "تليغراف" الإنجليزية، فإن دي بروين تمت ترقيته إلى نائب القائد أو القائد الثاني بعد غوندوغان، وفقاً لاختيارات اللاعبين والجهاز الفني.

ويعتبر دي بروين أحد نجوم مانشستر سيتي، ويقدم اللاعب البلجيكي أداءً مميزاً مع السيتيسينز.

ونجح دي بروين خلال الموسم الحالي في إحراز هدف وصناعة آخر خلال مباراة بورنموث الأخيرة التي انتهت لصالح الفريق السماوي برباعية نظيفة، فضلاً عن صناعته لهدف آخر في فوز فريقه على وست هام بهدفين دون رد.

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