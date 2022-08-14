يحدث لأول مرة.. مانشستر سيتي يحقق رقماً مميزاً مع غوارديولا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق نادي مانشستر سيتي رقماً مميزاً لأول مرة تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا، عقب الفوز في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي على حساب وست هام يونايتد وبورنموث.

وكان مانشستر سيتي فاز في مباراة الجولة الأولى على وست هام بهدفين دون رد، وكرر فوزه في مباراة الجولة الثانية على بورنموث برباعية نظيفة، ليصل إجمالي عدد الأهداف خلال المباراتين إلى 6 أهداف دون استقبال أي هدف، الأمر الذي يعكس القوة الدفاعية للسيتيسينز.

وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فإنها المرة الأولى التي يحقق فيها السيتي هذا الرقم خلال حقبة جوارديولا مع الفريق السماوي.

وكان غوارديولا طالب من إدارة ناديه تجديد عقد لاعب مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان الذي ينتهي العام المقبل 2023، وذلك بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع السيتيسينز، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان هدف مانشستر سيتي الأول في شباك بورنموث جاء عن طريق غوندوغان، في الدقيقة 19.

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