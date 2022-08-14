بعد خسارة برينتفورد.. نجل شقيق رونالدو يوجه رسالة خاصة للاعب (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه دينيس بيريرا نجل شقيق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد نصيحة خاصة لعمه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الشياطين الحُمر أمام برينتفورد برباعية نظيفة، أمس السبت، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشر دينيس عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، صورة من مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، وكتب عليها: "أخرج من هناك يا عمي".

وأشارت الأنباء قبل انطلاق الموسم الجاري، إلى رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في ظل عدم تدعيم صفوف الفريق الإنجليزي بصفقات مميزة للمنافسة بقوة على البطولات، وكذلك لرغبته في الانضمام إلى فريق ينافس في بطولته المحببة دوري أبطال أوروبا.

وقطع رونالدو الشك باليقين، بعد انضمامه إلى تدريبات اليونايتد ومشاركته مع الفريق الإنجليزي في المباريات الأخيرة، ولكن بعد هزيمة الأمس، تجددت الأنباء مرة أخرى حول إمكانية رحيل الدون عن أولد ترافورد لشعوره بخيبة أمل كبيرة تجاه طموحات الفريق.

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