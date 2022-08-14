معدنه أصيل.. ساديو ماني يودع عمال ليفربول بطريقة مميزة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف كريستيان فالك الصحفي بجريدة "بيلد" الألمانية، عن تفاصيل اللفتة الطيبة التي قام بها السنغالي ساديو ماني مع عمال نادي ليفربول، بعد رحيله عن صفوف الريدز والانتقال إلى بايرن ميونخ.

وقال فالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ساديو ماني أرسل 150 مظروفاً إلى عمال ليفربول، بداية من السيدة المسؤولة عن التنظيف وحتى حارس الأمن".

وأضاف: "بخلاف المظروف، منح ساديو كل عامل علبة شيكولاتة مع صورة له، وبطاقة مكتوبة بخط يده، رغبة منه في توديع الموظفين بطريقة مميزة".

وقضى ساديو ماني فترة رائعة رفقة ليفربول، شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب مع النادي الإنجليزي.

وبالرغم من أن عقد ماني كان مستمراً مع ليفربول حتى صيف 2023، إلا أن الدولي السنغالي فضل الرحيل عن صفوف الريدز وبدء رحلة جديدة بالدوري الألماني.

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