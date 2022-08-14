بعد قرار تشافي.. دي يونغ يُبلغ زملائه في برشلونة بناديه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، مصير لاعبه فرينكي دي يونغ، في ظل التقارير التي أشارت إلى رغبة النادي الكتالوني في التخلص من اللاعب الهولندي للهروب من دفع راتبه الضخم.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن تشافي أخبر دي يونغ بأنه خارج حساباته، وذلك عقب تعادل برشلونة مع رايو فاييكانو سلبياً، أمس السبت، بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن تشيلسي كان على أعتاب الوصول لاتفاق نهائي مع برشلونة بشأن ضم دي يونغ، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي انسحب من السباق.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري بطلب من المدرب الألماني توماس توخيل، ولن يلبي ديونغ احتياجات المدرب لأنه يجيد في مركز خط الوسط.

واقترب دي يونغ من الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد، حيث أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب الهولندي تحدث مع زملائه في برشلونة حول مستقبله، وأكد اقترابه من النادي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد اتفق مع برشلونة على ضم دي يونغ في صفقة تقترب قيمتها من 70 مليون يورو، مشيرة إلى أن اللاعب الهولندي رفض في البداية الانتقال إلى الشياطين الحمر إلا أنه بات أكثر انفتاحًا لقبول العرض والرحيل إلى أولد ترافور.

وشددت الصحيفة على أن فرينكي غاضب بشدة من برشلونة بسبب الضغط عليه للمغادرة بعدما رفض تخفيض راتبه، لذلك أبدى موافقته على الرحيل خلال الصيف الجاري، رغم رغبته التي تتمثل في البقاء بالكامب نو.

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