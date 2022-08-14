بعد السقوط أمام برينتفورد.. رونالدو يرفض تحية الجماهير ويتجاهل تين هاغ (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رفض كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، طلب ستيف ماكلارين المدرب المساعد في فريقه، بالتوجه إلى جماهير الشياطين الحُمر لتحيتهم، بعد الهزيمة الكارثية أمام برينتفورد برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك رونالدو في المباراة أساسياً ولعب حتى صافرة نهاية المباراة، لكنه لم يتمكن من صناعة الفارق، وبعد المباراة حرص عدد من لاعبي مانشستر يونايتد على التوجه إلى الجماهير لتوجيه التحية لهم، واكتست وجوههم بالحزن والاستياء.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن ماكلارين طلب من رونالدو التوجه إلى جماهير مانشستر يونايتد لتحيتهم، إلا أن اللاعب البرتغالي رفض، وتبادل معه الكلمات قبل التوجه للنفق المؤدي إلى غرف الملابس.

واستمر رونالدو في السير نحو الممر المؤدي إلى غرف الملابس وهو غاضب للغاية، وتجاهل مدربه الهولندي إريك تين هاغ، في لقطة سلطت الضوء عليها وسائل الإعلام العالمية.

وظهر على رونالدو خلال مواجهة برينتفورد الغضب الشديد، وحاول اللاعب البرتغالي تشجيع زملاءه من أجل العودة في نتيجة المباراة ألا أنهم أصابوه بخيبة أمل بسبب أدائهم السيء.

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