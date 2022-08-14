اقترب من صلاح وسون.. رقم مميز لدي بروين في الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، رقماً مميزاً بعدما أحرز هدفاً وصنع آخر، في فوز فريقه على بورنموث 0/4، أمس السبت، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "أوبتا" العالمية الخاصة بإحصائيات اللاعبين، فإن كيفين دي بروين سجل وصنع في نفس المباراة بالبريميرليغ للمرة العشرين.

ولا يتفوق على دي بروين سوى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الذي سجل وصنع في مباراة واحدة 24 مرة، ونجم توتنهام سون هيونغ مين الذي سجل وصنع في مباراة واحدة 21 مرة.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن دي بروين هو أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي في عام 2022 بواقع 9 مرات، بالتساوي مع ديان كولوسيفسكي لاعب توتنهام.

ويأتي دي بروين في المركز الثالث بقائمة أكثر لاعبي البريميرليغ تسجيلاً للأهداف في عام 2022 برصيد 11 هدفاً، خلف سون هيونغ مين (15 هدفاً)، وهاري كين (13 هدفاً).

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