لاعب مانشستر يونايتد يُقر بذنبه في هزيمة برينتفورد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاءت الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها مانشستر يونايتد، لتدفع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا للاعتراف بتحمله جزء كبير من الخسارة.

وكان مانشستر يونايتد خسر من برينتفورد برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، على ملعب غريفين بارك كوميونيتي، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وارتكب دي خيا، خطأ كبيراً في الهدف الأول لبرينتفورد، حيث سدد بيليندا جوشوا داسيلفا كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، مرت بغرابة من تحت يد دي خيا وسكنت الشباك، كما جاء الهدف الثاني من هفوة ثانية له عن طريق ماثياس يانسين الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وقال دي خيا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أتحمل المسؤولية، كلفت فريقي 3 نقاط، قدمت مستوى ضعيفاً وأقر بذلك".

وتابع: "بعد أن ارتكبت خطأين جاءا منهما هدفين، أصبحت الأمور صعبة على زملائي، كان يتوجب علي إنقاذ التسديدة الأولى، وإذا قمت بذلك حينها ربما اختلفت النتيجة الآن".

وأضاف: "نحن لسنا مثل الفرق الأخرى، نرى الفرق تستقبل هدفاً ثم تفوز 1/5، لدينا الكثير لنتعلمه من المدرب، لست متأكداً، تتحسن الفرق كثيراً ونبقى كما نحن، كانت فترة استعداد جيدة للموسم لكنها لم تكن كافية، نحتاج أن نلعب من أجل النادي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز