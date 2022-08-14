حان وقت التصحيح.. لاعب برشلونة يعلق على تعثر فريقه بالليغا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب إريك جارسيا مدافع برشلونة، عن آسفه لعدم تحقيق الفوز على رايو فاييكانو بالجولة الأولى من منافسات الليغا الإسبانية، بعدما انتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

وقال جارسيا في تصريحات لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أردنا بدء الموسم بالقدم اليمنى وتحقيق الفوز، خاصة أن رايو كلفنا الكثير العام الماضي".

وتابع: "رايو كان جيداً ونحن أيضاً قدمنا أداءً جيداً في الدفاع، مؤسف حقاً إننا لم نحقق الفوز، رايو أغلق صفوفه وهو ما جعل الأمر صعباً لنا، ونجح حارس مرماهم في التصدي للكثير من الفرص".

وواصل: "نقاط المباراة كانت تستحق العناء بالفعل، وأريد أن أشكر الجماهير لأنها قدمت دعمها الكامل، لكننا الآن نفكر في المباراة التالية".

وأتم جارسيا تصريحاته، قائلاً: "لن تكون راضياً إذا لم تفز، هناك دائماً مجال للتحسين، كان بإمكاننا الفوز ولكن الآن حان وقت التصحيح، علينا المضي قدماً والتفكير في مباراة ريال سوسيداد".

ويلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس الجاري.

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