برايتون يسخر من مانشستر يونايتد بعد الخسارة المذلة أمام برينتفورد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سخر نادي برايتون من نظيره مانشستر يونايتد، بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها الأخير أمام برينتفورد برباعية نظيفة، أمس السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب غريفين بارك كوميونيتي، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان برايتون فاز على مانشستر يونايتد في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، وانتهز ألبيون فرصة تعثر الشياطين الحُمر للمباراة الثانية على التوالي، وسخر من هزيمتهم.

ورد الحساب الرسمي لبرايتون على منشور فوز برينتفورد على "تويتر"، قائلاً: "مرحباً بكم في النادي"، في إشارة إلى انضمام الأخير لنادي الفائزين على اليونايتد، بعدما سبق وحقق برايتون هو الآخر الفوز على أبناء باسبي في أول جولة.

وكان حساب برايتون على "تويتر" سخر من اليونايتد أيضاً بعدما ألحق به الهزيمة الأولى في البريميرليغ، حيث وجه له رسالة، قائلاً: "مدينتكم زرقاء"، في إشارة إلى اللون الأساسي لألبيون الذي اكتسى به الأولد ترافورد.

يذكر أن رباعية برينتفورد في شباك مانشستر يونايتد، جاءت في الشوط الأول عن طريق بيليندا جوشوا داسيلفا وماثياس يانسين وبن ميي وبريان مبيومو في الدقائق 10 و18 و30 و35.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 4 نقاط ارتقى بها إلى المركز الثالث، بينما تذيل مانشستر يونايتد جدول ترتيب البريميرليغ بدون نقاط.

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