عار وخيبة.. تشافي يُعلق على تعثر برشلونة أمام فاييكانو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، عن استيائه بعد تعثر فريقه وتعادله سلبياً أمام رايو فاييكانو على ملعبه "كامب نو"، في أولى جولات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة: "ما حدث عارًا وخيبة أمل، كان هناك الكثير من التوقعات لهذا الموسم، والبدء بهذه الطريقة ليس هو الأفضل، ولكن خاب أملي".

وأضاف: "لقد علمنا بالصعوبات التي يسببها فريق رايو، وتحدثت مع اللاعبين عن الاضطرار إلى التحضير كثيراً وتأثير ذلك، ولكن سنواصل العمل الجاد، علينا تحسين فعاليتنا، والاستفادة من الفرص المتاحة لدينا، المؤسف أننا أردنا أن نظهر للناس أننا على المسار الصحيح، لكننا نطالب بالصبر".

وأردف: "لقد رأينا فريقاً صعباً مثل رايو، عمل بشكل جيد للغاية من قبل مدربهم أندوني أرولا، جعلوا الأمر صعباً للغاية بالنسبة لنا في التحضير، وأغلقوا خطوط التمريرات، افتقرنا إلى الفعالية، كما كان حارسهم ناجحاً للغاية".

وعن الدفع بدي يونغ كبديل، قال تشافي: "هو ليس بديلاً، إنه لاعب مهم، إذا استمر معنا سيعطينا المزيد".

واختتم تشافي تصريحاته، قائلاً: "المؤسف هو عدم قدرتنا على تسجيل هدف، لقد أنتجنا أقل مما في المباريات الأخيرة، ولكن لا أريد البحث عن أعذار".

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