هذا ما نحتاجه.. ماذا قال تين هاغ عن الهزيمة المذلة لمانشستر يونايتد؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، عن استيائه الشديد بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها فريقه أمام برينتفورد، أمس السبت، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برينتفورد كوميونتي، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاغ في تصريحات عقب المباراة: "التفسير؟ هذه مسؤوليتي، المستوى كان فقيراً للغاية، وعندما ترتكب أخطاء مثل هذه، لا يمكنك الفوز بالمباراة".

وأضاف: "الأمر يتعلق بتحمل المسؤولية على أرض الملعب، لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء، علينا التعامل مع خيبة الأمل بإيمان أكبر".

واستكمل: "نحن كفريق في مرحلة صعبة وكنا نتوقع بداية مختلفة، ولكن يبدو أن ما حدث في الموسم الماضي نحضره معنا لهذا الموسم، علينا تغيير ذلك بسرعة، علينا الاستعداد والقتال كفرد وكمجموعة، علينا دفع بعضنا البعض، ما قدمناه لم يكن جيداً، من الواضح أننا بحاجة للاعبين، لكن لا أريد التفكير في ذلك الأمر حالياً، اللاعبون الذين نملكهم كان يتوجب عليهم تقديم ما هو أفضل".

وعن إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة، قال تين هاغ: "نعم نحتاج إلى لاعبين جدد وبجودة، سنحاول إقناعهم بالقدوم إلى الفريق".

وواصل: "كنت أتمنى أن نحظى ببداية أفضل، لكن ما قدمناه في أول مباراتين مخيب للآمال، طلبت من اللاعبين اللعب بإيمان وتحمل المسؤولية، وهذا لم يفعلوه، الأمر صعب بالنسبة لي ومفاجئ".

وأتم: "يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية وأنا أشعر بالأسف للجماهير لقد خذلناهم، فقط عندما نتحد سوياً سنتغلب على ذلك، لا تفهموني بشكل خاطئ، المدرب هو صاحب المسؤولية الرئيسية وأنا أتحمل ذلك ولكن يجب أن أعطيهم الإيمان وعليهم أن يحصلوا عليه بأنفسهم".

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