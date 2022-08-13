الأرقام الاستثنائية تشعل المنافسة بين أنشيلوتي وغوارديولا وكلوب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الجمعة، عن قائمة المرشحين النهائية لحصد جائزة أفضل مدرب في أوروبا عام 2022.

وتواجد في القائمة التي أعلنها "يويفا"، الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وبسبب الإنجازات والأرقام الاستثنائية التي حققها الثلاثي مع فريقه خلال الموسم الماضي، تم اختيارهم ضمن القائمة النهائية لحصد جائزة أفضل مدرب في أوروبا.

كارلو أنشيلوتي

عاد أنشيلوتي الصيف الماضي لقيادة ريال مدريد في ولاية ثانية له مع النادي الملكي، وقاد الميرنغي للفوز بلقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، كما قاده للفوز بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي، وأصبح أول مدرب يفوز بكأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

بيب غوارديولا

تمكن غوارديولا من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، لينجح في تحقيق لقب الدوري الرابع خلال آخر خمسة مواسم مع السيتي، كما قاد السيتيسينز للوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان قريباً من الصعود للنهائي للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يودع البطولة أمام ريال مدريد في سيناريو درامي.

يورغن كلوب

تمكن كلوب من قيادة ليفربول للمنافسة بقوة على جميع الألقاب التي شارك بها خلال الموسم الماضي، وجمع كلوب بين كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى وصوله نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسره لصالح ريال مدريد، وخسر أيضاً لقب الدوري الإنجليزي في الأمتار الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، بعد منافسة قوية استمرت بينهما حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

ومن جهة أخرى، جاء النمساوي أوليفر غلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت في الترتيب الرابع لأفضل المدربين بأوروبا وفقاً لما أعلنه "يويفا"، ثم الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال، وحل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما في المركز السادس.

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