قائمة الأفضل في أوروبا تكشف حدثاً نادراً لأول مرة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الجمعة، بالإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2022/2021، وسط العديد من المفاجآت في الاختيارات المعلنة.

وجاء في مقدمة قائمة المرشحين النهائية لحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا، الثلاثي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وزميله بالميرنغي البلجيكي تيبو كورتوا، بالإضافة إلى مواطنه كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

ومن المفارقات الغريبة التي تحدث لأول مرة، استبعاد الثنائي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، ومنافسه الأزلي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، من التواجد ضمن قائمة الـ 15 لاعباً.

ويشير استبعاد ميسي ورونالدو من قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا، إلى اقتراب نهاية حقبة الثنائي في الملاعب الأوروبية، بعد هيمنة وسيطرة دامت سنوات طويلة.

وجاء ترتيب المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا (حسب النقاط) وفقاً للاتحاد الأوروبي، كالتالي:

1- كريم بنزيما (عدد النقاط لم تحسم)

2- تيبو كورتوا (عدد النقاط لم تحسم)

3- كيفين دي بروين (عدد النقاط لم تحسم)

4- روبرت ليفاندوفسكي 54 نقطة

5- لوكا مودريتش 52 نقطة

6- ساديو ماني 51 نقطة

7- محمد صلاح 46 نقطة

8- كيليان مبابي 25 نقطة

9- فينيسيوس جونيور 21 نقطة

10 فيرجل فان ديك 19 نقطة

11- برناردو سيلفا 7 نقاط

12- فيليب كوستيتش 7 نقاط

13- لورينزو بيليجريني 5 نقاط

14- ترينت ألكسندر أرنولد نقطتين

15- فابينيو تافاريس نقط.

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