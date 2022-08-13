أنشيلوتي يُعلن موعد اعتزاله التدريب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد موعد اعتزاله التدريب.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة "أل ميساجيرو" الإيطالية، أنه سيعتزل عالم التدريب بعد نهاية مسيرته مع ريال مدريد.

وتابع أنشيلوتي تصريحاته، قائلاً: "24 لقباً في مسيرتي؟ الحقيقة هذه الحسابات لا تهمني، الآن أنا أركز على التدريب، أحب العمل اليومي، حتى سنوات قليلة مضت كانت أولوياتي هي التكتيك، والآن أركز على العلاقات الإنسانية، والتعرف على الناس والأجيال الجديدة".

وأضاف: "هذه المرحلة في ريال مدريد ستنهي مسيرتي بالتدريب، سأعتزل بعدها، ريال مدريد يتصدر المشهد في كرة القدم، من المنطقي وضع النهاية لمسيرتي بعد هذه التجربة".

وواصل: "إذا تحدثنا عن الألقاب، أشعر بارتباط كبير مع ريال مدريد وميلان، ريال مدريد حالياً على مستوى عالٍ للغاية ليس فنياً فقط، إنه فريق جاد ويمتلك بين صفوفه لاعبين متواضعين، حتى النجوم يظهرون ذلك، مودريتش وكاسيميرو وبنزيما، الأكثر خبرة يديرون المجموعة والجودة لا جدال عليها".

وكان أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد للمرة الثانية في تاريخه قبل بداية الموسم الماضي، ونجح في الفوز مع الميرنغي في ولايته الثانية بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

أنشيلوتي ينتقد غياب توني كروس عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022

في شأن آخر، تحدث أنشيلوتي عن مواجهة ألميريا، غداً الأحد، بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "حالة الفريق جيدة، ومتحمسون للغاية لبدء هذا الموسم بشكل جيد، ستكون كل مباراة مُعقدة للغاية بالنسبة لنا، بداية من الغد سيكون هدفنا الحفاظ على اللقب".

وأضاف: "لا أعرف هل سيلعب هازارد غداً أم لا، يمكنه اللعب في عدة مراكز وسيتواجد بشكل أكبر من العام الماضي".

وواصل: "تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي من وجهة نظري، وبالنسبة لمستقبل أسينسيو وسيبايوس، يمكن للجميع أن يكون له رأيه بشأن مستقبلهما، لكنهما يعملان مثل أي لاعب هنا".

وتابع: "حتى موعد كأس العالم لن نواجه الكثير من المشاكل سيستعد اللاعبون بشكل جيد، لدينا فريقاً قوياً للغاية وعليك أن تحفز الجميع، وسنحتاج إلى فكرة تدوير اللاعبين بشكل أكبر من العام الماضي بسبب كأس العالم".

وعن عدم وجود توني كروس ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2022، قال أنشيلوتي: "أمر غريب عدم تواجده في القائمة، الكل في ريال مدريد يستحق أن يكون في القائمة، فكل اللاعبين قضت موسماً رائعاً".

وعن فينيسيوس جونيور، قال الإيطالي المخضرم: "أتمنى أن يستمر بنجاح وتألق مثل العام الماضي، لقد كان حاسماً وطلبنا منه الاستمرار على ذلك".

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