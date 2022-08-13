صلاح يُفرض نفسه على أفضل تشكيل للدوري الإنجليزي عبر التاريخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تواجد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، في التشكيل الأفضل للاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، وفقا لقناة "BT" الإنجليزية.

وكشفت القناة عن التشكيل الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير، وتواجد به محمد صلاح، بجانب تيري هنري نجم أرسنال السابق، وآلان شيرر نجم نيوكاسل السابق.

وفي خط الوسط تواجد باتريك فييرا نجم أرسنال السابق، وستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي.

وفي الخط الخلفي تواجد ثنائي مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، وريو فرديناند، ونجم ليفربول الحالي فيرجيل فان دايك، وأشلي كول نجم تشيلسي السابق، وأسطورة حراسة المرمى السابق بيتر شمايكل.

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