غوارديولا يرد على انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على إمكانية رحيل لاعبه برناردو سيلفا، إلى صفوف برشلونة.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رداً على انتقال برناردو إلى برشلونة: "أريد أن يبقى معنا بنسبة 100%، لإنه لاعب مميز".

وأضاف: "صراحة لا أعرف ماذا سيحدث مع برناردو، لكنه يعرف أننا نريده ونحبه، لكني لا أعرف ما الذي سيحدث".

وارتبط اسم برناردو سيلفا بالانتقال إلى برشلونة، وأشارت التقارير العالمية إلى أن اللاعب البرتغالي يرغب بقوة في الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني، على الرغم من انتهاء عقده مع السيتي في صيف 2025.

وأكدت الصحف العالمية من قبل أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على 80 مليون يورو نظير التخلي عن برناردو سيلفا، مشيرة إلى أن برشلونة يحاول حسم الصفقة لصالحه.

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