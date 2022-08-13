مبابي يختار ثلاثة مرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عن أفضل ثلاثة لاعبين من وجهة نظره في عام 2022.

وتواجد مبابي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية، التي أعلنها مجلة "فرانس فوتبول"، أمس الجمعة.

وقال مبابي في حواره مع المجلة الفرنسية: "أرشح نفسي وكذلك كريم بنزيما وساديو ماني للتواجد في القائمة النهائية للكرة الذهبية".

وتابع: "بالنسبة لي هذا الثلاثي هو الأفضل".

وأضاف مبابي: "بنزيما قدم موسماً رائعاً وفاز بدوري أبطال أوروبا، وكان حاسماً في كثير من الأوقات مع ريال مدريد".

وعن ذكرياته الخاصة بالكرة الذهبية، قال اللاعب الفرنسي: "بالنسبة لجيلي فإن الكرة الذهبية مرتبطة بالضرورة بالمعركة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أتذكر رونالدينيو قليلاً الفائز بها عام 2005، لكن بصراحة ميسي ورونالدو كان التنافس بينهما مجنوناً، كان من الممتع مشاهدة الثنائي ومحاولة تخمين الفائز من الوجوه، أيهما أكثر غضباً وأيهما أكثر انزعاجاً لكونه يعلم أنه لن يفز"..

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