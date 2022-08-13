مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن مستقبل رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدث الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد عن مستقبل لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التقارير العالمية التي أشارت إلى رغبته في الرحيل.

وقال مدرب اليونايتد في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية، رداً على سؤال موجه له: "رونالدو لم يقل إنه يرغب في الرحيل".

وأشار تين هاغ إلى أنه يتعامل مع اللاعبين المتوفرين لديه، مشيراً إلى أنه يخطط للموسم في وجود رونالدو، وأكد أن اللاعب البرتغالي يستعد بدنياً للعودة إلى المشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وأتم تين هاغ تصريحاته، قائلاً: "لابد أن يصل رونالدو إلى مستويات اللياقة البدنية المناسبة، حتى يتمكن من القيام بالدور الذي نتوقعه منه هذا الموسم".

ولم يشارك رونالدو أساسياً في مباراة برايتون بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، التي انتهت بهزيمة الشياطين الحُمر بهدفين مقابل هدف، بسبب عدم الجاهزية الفنية.

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