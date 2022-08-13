ليس ميسي فقط.. 10 لاعبين تم استبعادهم من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، العديد من المفاجآت بعد الكشف عن أسماء الـ 30 لاعباً عبر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ولم تشهد القائمة المرشحة المكونة من 30 لاعباً تواجد العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم، كان أبرزهم الأسطورة ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، وذلك بعد الموسم المخيب الذي قدمه اللاعب الأرجنتيني مع ناديه الفرنسي على مستوى الأرقام الفردية.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 2005 التي لا يتواجد ميسي في قائمة المرشحين على جائزة الكرة الذهبية، حيث ظهر الأرجنتيني في الـ 17 نسخة السابقة.

ولم يكن استبعاد ميسي من القائمة المفاجأة الوحيدة في الاختيارات، ولكن أيضاً لم يتواجد زميله في باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي غاب هو الآخر عن المشهد لتراجع أرقامه في الموسم الماضي، وفشلا سوياً في قيادة العملاق الباريسي للوصول إلى مرحلة متقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها باريس من دور الـ 16 على يد ريال مدريد.

وشهدت القائمة أيضاً غياب رودري لاعب مانشستر سيتي المتوج مع الفريق الإنجليزي بلقب الدوري، وغاب اللاعب عن قائمة المرشحين أيضاً لأفضل لاعب في أوروبا المُعلنة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وغاب بيليغريني لاعب روما الإيطالي عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية أيضاً، بالرغم من تتويجه مع فريقه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في موسم استثنائي تحت قيادة المخضرم جوزيه مورينيو، وغاب كذلك البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول بالرغم من مساعدته الكبيرة للريدز على الوصول للمباراة النهائية أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.

أبرز المستبعدين من قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2022

ليونيل ميسي "باريس سان جيرمان"

نيمار دا سيلفا "باريس سان جيرمان"

توني كروس "ريال مدريد"

رودريغو غوس "ريال مدريد"

أليسون بيكر "ليفربول"

رودري "مانشستر سيتي"

بيدري "برشلونة"

بيليغريني "روما"

تيو هرنانديز "ميلان"

ديوغو جوتا "ليفربول"

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