ترشيح منتجع رونالدو بمراكش المغربية لجائزة أفضل فندق جديد في إفريقيا

المصدر: البيان

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رشح فندق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة مراكش المغربية لجائزة أفضل فندق جديد في قارة إفريقيا.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فالجائزة هي عن العام الجاري 2022، وتقدم من قبل المجلس العالمي للسفر والسياحة، ولم يكن ترشيح فندق رونالدو أمرا مفاجئا، نظرا لفخامته.

وافتتح رونالدو الفندق الخامس من سلسلة فنادقه، التي تحمل عنوان "سي آر 7" في مدينة مراكش المغربية، الذي قال عنه: هو ليس مجرد رقم في سلسلة الفنادق، بل يمثل ارتباطي بالدولة التي أحبها وأشعر بالترحيب الكبير عندما أزورها.

ويحتوي الفندق الفاخر على 174 غرفة ومنتجع صحي ومركز للأعمال، إضافة إلى مسبح وصالة ألعاب رياضية، كما يوفر الفندق الأكل الصحي لزبائنه، بمعنى أنه يمكن للضيوف النزلاء تناول الطعام على طريقة كريستيانو رونالدو.

وتتراوح أسعار الغرف في الفندق الفاخر بين 183 إلى 440 يورو في الليلة الواحدة.

وكان رونالدو قد بدأ الاستثمار في عالم الفنادق منذ العام 2016، منطلقا من مسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية، قبل أن ينتقل إلى العاصمة لشبونة، وبعدها مدريد الإسبانية، ومن ثم نيويورك الأمريكية، وصولا إلى مراكش، بحسب "روسيا اليوم.

ووفق الموقع الرسمي للفندقPestana CR7، فإن الفندق مستوحى من ثقافة وألوان مراكش التي أكسبتها لقب "المدينة الحمراء". والفندق الجديد هو "لكل أولئك الذين يبحثون عن تجارب أسلوب حياة جديدة في هذه الوجهة المغربية النابضة بالحياة، بما يتماشى مع جودة مجموعة الفنادق البرتغالية".

كما أن الفندق يعتبر مثاليا للمسافرين "الباحثين عن الترفيه في المدينة أو ضواحي مراكش، من جولات الجمال أو الجيب في الصحراء، إلى رحلة لشلالات أوزود في جبال الأطلس، أو تسلق الجبال على ارتفاع 400 متر في جبل توبقال".

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