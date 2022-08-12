غوارديولا يكشف دور منصور بن زايد في إنجازات سيتي (فيديو)

المصدر: البيان

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أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة،مالك نادي مانشستر سيتي، أحدث نقلة كبيرة في التعاقدات، قادت الفريق لتحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بورنموث، يوم غد السبت: «كنا قادرين على خلق هذا التنافس في السنوات الماضية، كان أكبر خصم نواجهه في الألقاب هو ليفربول، إنه لشرف كبير».

وأضاف: «هذا لم يحدث قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، وقام بالاستثمار والإنفاق على النادي ليخلق بيئة جيدة للتنافس مع أفضل الأندية الإنجليزية، الرياضة سواء فردية أو جماعية دائماً تحتاج إلى شخص ما لتحسين حياتك».

ويستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب منافسه بورنموث، غداً السبت، ويتطلع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى زيادة رصيده من الأهداف بعد الثنائية التي سجلها في الجولة الافتتاحية، وهو ما من شأنه أن يحقق ثلاث نقاط ثمينة لفريق المدرب الإسباني.

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