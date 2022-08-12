لتسجيل صفقاته الجديدة.. برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الرابعة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة لإنعاش خزينته، حتى يتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة.

وكان برشلونة أعلن في الفترة الماضية تفعيل ثلاث من رافعاته الاقتصادية، التي بدورها أنعشت خزينة النادي بالملايين، ومكنته من إبرام صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي بيان رسمي، أعلن برشلونة تفعيله الرافعة الرابعة ببيع نسبة 24.5% من ستوديوهاته لشركة "أورفيوس ميديا" للإنتاج السمعي والبصري، مقابل 100 مليون يورو يحصل عليها البلوغرانا.

ويعمل برشلونة على توفير سيولة مالية لحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، ليتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة التي أبرمها مؤخراً استعدادا لموسمه الجديد.

وتعاقد برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن ورافينيا دياز وروبرت ليفاندوفسكي وجوليس كوندي، كما قام بتجديد عقد عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو.

ويفتتح برشلونة مبارياته بالدوري الإسباني، غداً السبت، أمام رايو فاييكانو.

بعد تفعيل الرافعة الرابعة.. تعرف على موقف برشلونة من تسجيل صفقاته

بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة أصبح قادراً على تسجيل صفقاته الجديدة التي أبرمها هذا الصيف، بعد إنعاش خزينته عقب تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة.

وأكدت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، سيتمكن من الاعتماد على التعاقدات الجديدة خلال مباراة رايو فاييكانو، مشيرة إلى أن برشلونة أرسل كل الوثائق اليوم الجمعة إلى رابطة "الليغا".

برشلونة يبدأ تسجيل لاعبيه في القائمة بقيد 17 لاعباً

وتمكن برشلونة في وقت سابق من قيد 17 لاعباً في قائمته المبدئية للموسم الجديد ليس بينهم الصفقات الجديدة، وفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، على أن يتم تسجيل باقي اللاعبين قبل موعد مباراته الأولى بـ "الليغا".

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