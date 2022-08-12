«فيفا» يزيد الغموض حول مصير كأس العالم للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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زاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الغموض حول مصير النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، حيث تواجه البطولة خطر الإلغاء بسبب ضغط المباريات الدولية وازدحام الجدول، نتيجة توقيت بطولة كأس العالم للمنتخبات 2022 التي تستضيفها قطر، وتقام لأول مرة في فصل الشتاء في الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وبحسب شبكة "REVELO" الإسبانية، فإن بطولة كأس العالم للأندية مهددة بالإلغاء بسبب ازدحام تقويم "فيفا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي يثير الغموض حول إقامتها في ظل عدم جديته في مراسلاته للأندية أبطال القارات المختلفة، فيما يتعلق بمواعيد البطولة.

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية أكدت في وقت سابق الأمر ذاته، ولكن أرجعت السبب إلى الشروط الصعبة التي وضعها "فيفا" لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022 مثل دفع مبلغ 25 مليون دولار رسوم الطلب (غير قابل للاسترداد)، وهو ما أدى إلى عدم تقدم أي بلد بطلب استضافة البطولة حتى الآن، الأمر الذي يهدد إقامتها، قبل أن تؤكد الشبكة الإسبانية نفس الإنباء معللة ذلك بازدحام أجندة مباريات "فيفا".

يذكر أن الإمارات استضافت النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، وتوج بها نادي تشيلسي الإنجليزي.

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