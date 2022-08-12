غياب صلاح وتواجد بنزيما.. ثلاثة مرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2022/2021، التي ستقدم خلال حفل قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023/2022، في إسطنبول الخميس 25 أغسطس الجاري.

وشهدت القائمة النهائية تواجد الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، فيما غاب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي حل سابعاً في ترتيب المرشحين.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كالتالي:

كريم بنزيما - ريال مدريد

تيبو كورتوا - ريال مدريد

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإن الاختيار جاء بناءً على ما قدمه الثلاثي خلال الموسم الماضي، حيث قاد بنزيما ريال مدريد لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، بمساعدة زميله المرشح الآخر كورتوا حارس المرمى الذي أنقذ الميرنغي عدة مرات من الخسارة، لاسيما في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول بعدما قدم أداءً رائعاً وحصل على لقب رجل المباراة، أما كيفين دي بروين نجح في قيادة مانشستر سيتي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبريميرليغ عن الموسم الماضي.

استبعاد محمد صلاح من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

ولم يتواجد محمد صلاح في القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين، التي ضمت بنزيما وكورتوا ودي بروين، حيث حل اللاعب المصري في المركز السابع برصيد 46 نقطة، بعدما فشل ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا (حسب النقاط)، وفقاً للاتحاد الأوروبي:

1- كريم بنزيما (عدد النقاط لم تحسم)

2- تيبو كورتوا (عدد النقاط لم تحسم)

3- كيفين دي بروين (عدد النقاط لم تحسم)

4- روبرت ليفاندوفسكي 54 نقطة

5- لوكا مودريتش 52 نقطة

6- ساديو ماني 51 نقطة

7- محمد صلاح 46 نقطة

8- كيليان مبابي 25 نقطة

9- فينيسيوس جونيور 21 نقطة

10 فيرجل فان ديك 19 نقطة

11- برناردو سيلفا 7 نقاط

12- فيليب كوستيتش 7 نقاط

13- لورينزو بيليجريني 5 نقاط

14- ترينت ألكسندر أرنولد نقطتين

15- فابينيو تافاريس نقطة

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